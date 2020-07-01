İhracata e-ticaret dopingi

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik e-ticaret uzmanlığı eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Batman, Kilis, Siirt, Şırnak ve Adıyaman'da 250'den fazla girişimci e-ticaret uzmanlığı eğitimleriyle buluşturuldu. Girişimcilere 8 gün süren eğitimlerin ardından 'E-Ticaret Uzmanlığı Sertifikası' verilen çalışmayla, e-ticaret pazar payı artırılarak e-ihracata katkı sunulması amaçlanıyor. Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, bölgedeki girişimcileri e-ticarete hazırladıklarını aktararak, "Türkiye'de genç nüfus potansiyeli bakımından ilk 10 şehir arasında yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde e-ticaret girişimlerinin sayısının artması, mevcut hizmet ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin e-ticarete yönlendirilebilmeleri amacıyla önümüzdeki dönemde bir dizi çalışma yürüteceğiz. Bu eğitim, bu çalışmaların ilkidir" dedi.