İhracata e-ticaret dopingi

veişbirliğinde bölgedefaaliyet gösteren işletmelere yönelik e-ticaretuzmanlığı eğitimleri veriliyor. Bu kapsamdaDiyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin,Batman, Kilis, Siirt, Şırnak ve Adıyaman'da250'den fazla girişimci e-ticaret uzmanlığıeğitimleriyle buluşturuldu. Girişimcilere 8gün süren eğitimlerin ardından 'E-TicaretUzmanlığı Sertifikası' verilen çalışmayla,e-ticaret pazar payı artırılarak e-ihracata katkısunulması amaçlanıyor. Karacadağ KalkınmaAjansı Genel Sekreteri Hasan Maral, bölgedekigirişimcileri e-ticarete hazırladıklarınıaktararak, "Türkiye'de genç nüfus potansiyelibakımından ilk 10 şehir arasında yeralan Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindee-ticaret girişimlerinin sayısının artması,mevcut hizmet ve imalat sektörlerindefaaliyet gösteren işletmelerin e-ticareteyönlendirilebilmeleri amacıyla önümüzdekidönemde bir dizi çalışma yürüteceğiz. Bueğitim, bu çalışmaların ilkidir" dedi.