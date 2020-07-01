İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.



Son olarak Ankara'nın en merkezi yerlerinden olan Çankaya'da icradan satışa çıkarılan 4+1 157 metrekare büyüklüğündeki daire büyük ilgi çekti. 325 bin liraya satışta olan dairenin ilk satışa çıkarılacağı tarih 9 Eylül olarak açıklandı.

ANKARA ÇANKAYA'DA 4+1 157 METREKARE SATILIK DAİRE

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

İSTANBUL ÜMRANİYE'DE 27 METREKARELİK DÜKKAN

BOLU MERKEZ'DE 69 METREKARELİK DEPO

AYDIN KUŞADASI'NDA 96 METREKARELİK 3+1 DAİRE