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    • Ekonomi
    • 01.07.2020 10:18
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    • 01.07.2020 10:18
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    İcradan satılık ucuza daire! İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık ev, araba, dükkan fırsatları!

    ... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. İcradan satılık ev, arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak Ankara'nın en merkezi yerlerinden olan Çankaya'da icradan satışa çıkarılan 4+1 157 metrekare büyüklüğündeki daire büyük ilgi çekti. 325 bin liraya satışta olan dairenin ilk satışa çıkarılacağı tarih 9 Eylül olarak açıklandı. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    O ilimizde büyük fırsat! 9 Eylül'de satışa çıkıyor

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak Ankara'nın en merkezi yerlerinden olan Çankaya'da icradan satışa çıkarılan 4+1 157 metrekare büyüklüğündeki daire büyük ilgi çekti. 325 bin liraya satışta olan dairenin ilk satışa çıkarılacağı tarih 9 Eylül olarak açıklandı.

    ANKARA ÇANKAYA'DA 4+1 157 METREKARE SATILIK DAİRE

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL ÜMRANİYE'DE 27 METREKARELİK DÜKKAN

    BOLU MERKEZ'DE 69 METREKARELİK DEPO

    AYDIN KUŞADASI'NDA 96 METREKARELİK 3+1 DAİRE

    KASTAMONU ARAÇ'TA 114 METREKARELİK 3+1 SATILIK DAİRE

    Haberler Ekonomi İcradan satılık ucuza daire! İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık ev, araba, dükkan fırsatları! Güncel icra ilanları
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