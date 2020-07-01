BIST 100 endeksi tırmanışını sürdürüyor | 1 Temmuz 2020 BIST 100 endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 117.168,08 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 643,30 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 117.168,08 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile elektrik oldu.