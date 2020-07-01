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    • 01.07.2020 10:06
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    BIST 100 endeksi tırmanışını sürdürüyor | 1 Temmuz 2020 BIST 100 endeksi

    Koronavirüs salgını sürecinde yaşadığı düşüşün ardından normalleşme sinyalleriyle birlikte toparlanma dönemine giren BIST 100 endeksi, tırmanışına bugün açılışta da devam etti.

    BIST 100 endeksi tırmanışını sürdürüyor

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 117.168,08 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 643,30 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 117.168,08 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile elektrik oldu.

    Dün yüzde 0,59 değer kazanan BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
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