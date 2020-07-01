





BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Türkiye'de girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede 2010'dan bu yana girişimci adaylarına eğitimler veriyor, destekler sağlıyoruz" dedi. 2020'ye kadar girişimcilik eğitimlerini yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla verdiklerini hatırlatan Uzkurt, "Bu yıldan itibaren tüm eğitimlerimizi tamamen modern eğitim tekniklerinin kullanıldığı KOSGEB e-Akademi'ye taşıdık. Daha fazla girişimciye, daha etkin, kolay ve esnek eğitim sunduğumuz bu model oldukça beğeni topladı" değerlendirmesinde bulundu. Uzkurt, bugüne kadar yaklaşık 170 bin girişimci adayının e-Akademi'ye giriş yaparak eğitim almaya başladığını, bunların 85 bininin eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını aldığını anlattı.