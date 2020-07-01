Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere desteklerini artırarak sürdürüyor. Girişimcilik desteklerinin yolunu açan eğitimler bu yıl e-Akademi ile tamamen internete taşınırken, bu sayede iş fikrini hayata geçirmek isteyenlerin işi kolaylaştı. Girişimci adayları; telefonları, tabletleri ve bilgisayarları aracılığıyla istedikleri zaman eğitimlere ulaşabiliyor. Bu, özellikle Coronavirüs nedeniyle evlerde vakit geçirdiğimiz dönemi bu eğitimlerle değerlendirme imkanı sağladı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Türkiye'de girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede 2010'dan bu yana girişimci adaylarına eğitimler veriyor, destekler sağlıyoruz" dedi. 2020'ye kadar girişimcilik eğitimlerini yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla verdiklerini hatırlatan Uzkurt, "Bu yıldan itibaren tüm eğitimlerimizi tamamen modern eğitim tekniklerinin kullanıldığı KOSGEB e-Akademi'ye taşıdık. Daha fazla girişimciye, daha etkin, kolay ve esnek eğitim sunduğumuz bu model oldukça beğeni topladı" değerlendirmesinde bulundu. Uzkurt, bugüne kadar yaklaşık 170 bin girişimci adayının e-Akademi'ye giriş yaparak eğitim almaya başladığını, bunların 85 bininin eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını aldığını anlattı.
NASIL ALINIYOR?
Söz konusu uygulama dahilinde girişimci adayları, e-Devlet üzerinden giriş yaparak e-Akademi sistemine erişebiliyor. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabiliyor. Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika oluşturuluyor.
İŞİTME ENGELLİLERE EĞİTİM KOLAYLIĞI
KOSGEB, girişimcilik alanında verdiği eğitimlere işitme engellileri de dahil ederek online işaret diliyle eğitim dönemini başlattı. Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu (DİEF) ile imzalanan protokole göre, e-Akademi'den verilen dersler işaret diline çevrilecek. Eğitim videolarında dersler bir yandan sesli olarak aktarılırken, ekranın bir bölümünde bir çevirmen yer alacak. Çevirmen, dersleri işaret diliyle engellilere anlatacak.
Böylece parlak bir fikri olan işitme engelliler de uzaktan verilen bu derslere katılarak, hayalini kurdukları iş fikrini gerçekleştirmek için ilk adımı atacak. KOSGEB Başkanı Uzkurt, "Artık işitme engelli girişimci adaylarımız da hiçbir zorluk yaşamadan bu eğitimleri kolayca alabilecek. Diğer engelli gruplarına yönelik olarak da çalışmalar yapıyoruz. Onları da ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
KOSGEB'DEN 375 BİN TL
KOSGEB girişimcilere 2 farklı programla destek sağlıyor. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimcilere 375 bin, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de 65 bin liraya kadar destek veriliyor.