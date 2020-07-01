Emekliler yüksek maaş alabilir mi? Sorularının cevaplarını sizler için araştırdık. Uzun seneler boyunca çalışmak ve prim gününüzü doldurmak emeklilikte yüksek maaş almak için yeterli bir sebep değildir. Örneğin asgari ücretle çalışan biri istediği kadar uzun süre çalışsın yine de emekli olduktan sonra maaşı düşecektir. Burada asıl önemli olan prime endeksli kazancın yüksek olarak gösterilmesidir. Biz bu haberimizde emekli maaşınızı yükseltmenin yollarını anlattık. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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SON 7 YILDA YAŞANANLAR
Emekli maaşında öncelikle SSK ya da Bağ-Kur'a bakılmaktadır. Çalışanın son 7 yılda hangi pozisyonda çalıştığı da çok önemlidir. Son 7 yılda, yani 2 bin 520 gün, kişi hangi statüde çalışmışsa emekliliği de o statüye göre oluyor ve emekli aylığı da buna göre belirleniyor. Mesele emeklilikten önceki son 7 sene içerisinde Bağ-Kurlu olarak çalıştıysanız bu statü üzerinden emekli olursunuz.
Son 7 senede iki farklı statüde çalıştıysanız 3.5 yıl, bin 261 gün, hangi statüde iseniz, oradan emekli olacaksınız. Öneğin, son 7 yıl hem SSK'lı hem de Bağ-Kurlu olarak çalıştınız, ancak son 3.5 yıl SSK'lıydınız; emekliliğiniz SSK'dan olacak ve buna göre maaş bağlanacak. Fakat bu kanun 1 Ekim 2018'den sonra sigortalı çalışmaya başlayanlar takvim.com.tr için geçerli değildir. Yeni düzenlemeye göre bu şart kaldırıldı. Bu tarihten sonra işe girenler için prim günü ve prim ödemelerine bakılmaktadır.
EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMANIN YOLLARI
Emekli olmak için şu üç şart mecburidir;
Belirli süre çalışılmış olması
Bu süre içinde prim ödenmiş olması
Gerekli yaşın doldurulmuş olması.
Eğer bu üç konuyu tamamlamadıysanız emekli olamazsınız. Emekli maaşı çalışan kişinin aylık kazancının ortalaması ve aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda elde edilir. Bu tutar size emekli maaşı olarak verilir.
Burada emekli maaşınızın yüksek ya da az olmasındaki en önemli etken aylık kazancınızdaki sosyal güvenlik kurumuna bildirilen esasın prim kazancı olması gerekiyor. Enflasyonun ve büyüme rakamlarının da emekli maaşına etkisi olduğunu unutmamak lazım. Aylık bağlama oranı ise, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanıyor.
EMEKLİ OLUNCA KİMİN MAŞI DÜŞER?
Diyelim ki emekli oldunuz fakat maaşınız artsın diye çalışmaya devam ediyorsunuz. Böyle bir durumda maaşınız artmaz. Maaşınız sadece priminiz yüksek gösterildiği taktirde artar. Mesela asgari ücretle ya da asgari ücretin biraz üstünde maaşla çalışıyorsanız, emeklilik gününüz dolduğu halde maaşım artsın diye emekli olmuyorsanız, emekli olduğunuzda maaşınız düşecektir. Çünkü aylık bağlama oranınız düştükçe emekli maaşınız da düşer. Ancak çalışırken aldığınız maaş yüksekse emekli olduktan sonra alacağınız para da yüksek olur.
Önek olarak; 2 bin 520 lira ile 5 bin lira arasında maaş alanlar, emeklilik şartlarını yerine getirip de çalışmaya devam ederlerse, emekli aylıkları azalır. Ama bugün aylık 8 bin liranın üzerinden maaş bildirenler, emekli olmayıp, çalışmaya devam ederlerse emekli aylıkları da çalıştıkları süre kadar artar. Hele ki, tavandan sigorta bildirimi yapanlar –ki, 2019 için SSK tavanı 19 bin 188 lira- çalışmaya devam ederlerse aylık 20 liranın da üzerinde emekli aylıkları yükselir.
Kısaca asgari ücret ya da iki kat maaş alıyorsanız ve priminizi yüksek gösteremiyorsanız, isterseniz ömrünüzün sonuna kadar çalışın maaşınız yüksek olmaz. Eğer yüksek maaş alıp priminizi de yüksek gösterebiliyorsanız gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?
Emekli olduktan sonra maaşınızın yüksek olmasını istiyorsanız öncelikle SGK'dan prime esas kazancın yüksek gösterilmesi gerekiyor. Yapabiliyorsanız kazancınızı en tavandan bildirin. İkramiye gibi ek ödemeler alırsanız bunları da prime esas kazançtan gösterin. Birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancı artıracağından emekli maaşına da olumlu katkı sağlar.
SSK'lı emekli olmak Bağ-Kurlu ya da tarım Bağ-Kurlu statüsünde emekli olmaktan daha avantajlı.
Emeklilik öncesi son 3.5 yıl önemli. Farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışsanız da son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirip, SSK'dan emekli olursanız maaşınız artar.
Kadınlar için doğum, erkekler için askerlik ve yurtdışı borçlanmaları sosyal güvenlik tavanı üzerinden yapılırsa emeklilik maaşına olumlu etki yapar.
Abim vefat ettikten sonra abimden dolayı anneme maaş bağlandı. Annem vefat ettikten sonra maaş babama devroldu. Babam da vefat edeli 7 ay oldu ben kızıyım babamdan kalan maaşını alabilir miyim? Eşimden ayrıldım. Ayşe Parlar
Babanızın Maaşı Varsa Ve Sizin Geliriniz Yoksa Maaş Alırsınız. Ama Abinizin Maaşını Alamazsınız.
Beş yıllık tazminat nasıl hesaplanır? Zafer Kaya
Her Yıl İçin Bir Brüt Maaş Olarak Hesaplanıyor. Yani Brüt Maaşınız 5 İlye Çarpılacak. Tabi Yüksek İse Maaşınız Kıdem Tazminatı Tavanı Var.
Sokağa çıkma yasağında işe gidemeyenin maaşı ne olur? (ismi saklı)
Sokağa Yasağı Çıkma Yasağı Gibi Zorlayıcı Sebebpler Bir Haftadan Az Sürmüşse Maaş Tam Ödenir Bir Haftadoan Fazla Sürmüşse Bir Haftalık Kısmın Yarısı Ödenir.
İşyerim ayın yarısını evden çalışma yaptırdı..kısa çalışmaya girer mi? Orhan ŞAHİN
Kısa Çalışma Üretimin Tamamen Veya Kısmen Durması Sonucu Ortaya Çıkıyor. Evden Çalışma İle İşyerinden Çalışma Arasında Bir Fark Yodk. Kısa Çalışmaya Girmez Tam Çalışmaya Girer.
Bağkurlu olan erkek ssk lı eşi vefat ederse eşininde maasını alabilirmi İrfan TAŞDELEN
Evet Ölüm Maaşı Ya Da Dul Maaşı Sadece Kadınlara Değil Erkeklere De Ödeniyor.
Eşim 1978 doğumlu 2007 girişli 3600.günü var ne zaman emekli olur acaba iyi geceler NURİ TİRYAKİ
İşe Giriş Tarihine Göre 58 Yaşında Ve 7 Bing Ün İle Emekli Oluir. 4500 Gün Ve 25 Yıl Şartıyla Da Kısmi Emekli Olur.
Tahsilat için bir başka ile giden bir çalışan orada mesai saatleri dışında kaza geçirirse bu iş kazası sayılır mı? Semih BAY
Mesai Saatleri Dışında Da Olsa O Şehirde Şirket Adına Bulunduğu İçin Bu Bir İş Kazası Sayılır Ve Sgk'ya Bildirilip Gereğinin Yapılması Gerekir. İş Kazası Sayılması İçin Sadece İş Yerinin İçinde Olması Şartı Bulunmuyor. İşle İlgili, Ya Da Yöneticinin Emriyle Dışarı Çıkan Bir Çalışan Kaza Geçirirse Bu İş Kazası Sayılıyor. Yine Şirkete Ait Araçla Evine Giderken De Kaza Olursa Bu İş Kazası Kabul Ediliyor.
10 YIL ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı. İşte ekonomi uzmanının konuyla ilgili açıklamaları...
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.