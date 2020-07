Binlerce çalışanın haberi yok! Yaş beklemeden SSK-Bağkur'lu olarak emekli olabilirsiniz! İşte şartlar

Vazife malullüğü için nereye ve nasıl başvurulur?

Bir sigortalının vazife malulü sayılabilmesi için;

Aktif olarak çalışan sigortalılar bağlı bulundukları kurumlara,

İşinden ayrılanlar ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

Hangi hallerde vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz?

Vazife malullüğü kamu görevlisi sigortalının;

a-) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanırken,

b-) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket ederken,

c-) Yasak fiilleri yaparken,

d-) İntihara teşebbüsten,

e-) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme çabasında içindeyken meydana gelmesi halinde, bu durumdaki kamu görevlisi sigortalılar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.

İŞTE SORU VE CEVAPLAR

13.11.1980 doğumluyum. 04.06.1994 sigorta başlangıcım var, şu an sigortalı olarak çalışmaktayım. 5200 primim bulunuyor. Uyku apnesi teşhisi konuldu. Hastaneden rapor aldım. Sizce emekli olmalı mıyım, yoksa normal yaşımı mı beklemeliyim? Ertan EROĞLU

Malulen emeklilik için sigortadan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarda en az yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporunuzun olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. SGK'nın sağlık kurulu tarafından bu raporun onaylanması da gerekiyor. Eğer malulen emekli olmak istiyorsanız, öncelikle başvurup hastaneye sevk edilmeniz ve bu raporları almanız gerekiyor. Normal emeklilik için ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 günü tamamlamalısınız. Priminiz de yaşınız da tamamlanmamış. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Bu durumda 13.11.2035 tarihini beklemeniz lazım. Eğer yüzde 60 rapor alırsanız malulen emeklilik şu anda daha avantajlı görünüyor.

İş mahkemesi 4 yıldır karar vermiyor. Hakimin ihmali var. Nereye şikayet edebilirim? Erol

Hakimin ihmali olduğu sizin iddianız. Eğer bununla ilgili delilleriniz varsa bir hukukçuya danışıp gerekli işlemi yaptırın. Davanın 4 yıl sürmesi, tek başına hakimin ihmalini göstermez. Dosya tamamlanmadan karar çıkmıyor.

