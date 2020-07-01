Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. ABD merkezli şirket 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile iPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 10'a varan oranlarda artırdı. Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Daha üç ay önce 500 TL zamlanan 3. nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3.999 TL'den 4.199 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde iPad mini'nin fiyatı 3.199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2.499 TL'den 2.799 TL'ye yükseldi. Apple'ın zam yaptığı diğer bir ürün ise AirPods oldu. 1,899 TL'ye satılan AirPods Pro artık 2,099 TL'den satılmaya başlandı. AirPods ise 1,099 TL'lik fiyatını 1,299 TL'ye çıkartmış durumda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de