Altın alacaklar dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun!

1768 DOLAR KRİTİK BİR DİRENÇ SEVİYESİ

Koronavirüs vakalarında ikinci dalga endişesi nedeniyle altının yeniden yükseliş trendinde olduğuna dikkat çeken Memiş, "Altının ONS fiyatı 1770 dolar seviyesine yükselirken, altının gram fiyatı 392 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Şu anda 1665 dolar-1770 dolar aralığına sıkışan altının ONS fiyatında 1768 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılması gerekiyor ki, yükseliş devam etsin. Bu hafta ve önümüzdeki hafta 1768 dolar seviyesini kritik bir direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.

DÜĞÜN YAPACAKLAR ELİNİ HIZLI TUTMALI

Altını olan vatandaşlara ve düğün yapacaklara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Düğün borcu olan ve altın borcu olan vatandaşlar ve şu an elinde fiziki altın bulunduran vatandaşlarımıza altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini anımsatmak isteriz. Düğün yapacak ve altın borcu olan vatandaşlarımızı da 340-370 lira aralığında işaret etmiştik. Haziran ayının ilk haftasında test edildi bu trend. Tekrar aşağı yönlü trendlerde alım fırsatı olarak değerlendirebilir" dedi.