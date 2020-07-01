Taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçilere müjde! DİSK sendikası taşeron işçilere sabit zam konusunu gündeme getirecek. Sabit zam yerine yeni zam sistemi gündemde. Ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞ SÖZLEŞMESİ MAAŞLARI DÜŞÜRDÜ
Belediyelerde görevli olan taşeron için 30 Haziran'da diğer kamu kurumlarında görevli olan işçiler için ise 31 Ekim'de toplu sözleşmeler sona eriyor. İmzalanacak olan yeni sözleşmelerde belirlenecek olan zam oranında enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik faktörlerin dikkate alınması talep edilecek.
Belediye işçileri için sözleşme görüşmelerinin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Çalışkan, korona virüs salgını sebebi ile 3 ay ertelemenin olduğunu hatırlatarak bakanlığın başvuru ve görüşme taleplerine 17 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yanıt vermesinin beklendiğini fakat Cumhurbaşkanın bu süreyi bir 3 ay daha uzatma yetkisi olduğunu vurguladı.
TAYİN HAKKI
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı. KHK ile kadroya alınmalarının ardından mali ve sosyal haklar çizelgesinde yer almayan bu hak için açılan bazı dava örnekleri de bulunuyor. Bu noktada bakanlığın tayin hakkı için çalışma yapmasını isteyen taşeron bu düzenlemeninde yasalaşmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?
Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.
Taşeron işçi olarak çalışırken 2 Nisan itibariyle sürekli işçi ve belediye şirketlerine geçen çalışanlar için ise Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümleri 2020 yılına kadar geçerli olacak sosyal ve mali hakları düzenlenmişti. Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat ücretlerde oluşabilecek enflasyon farkı ve belediye şirketlerine geçen işçilere ilave tediye vb. bir çok konuda mali ve sosyal haklar yönünden eksikliği ortaya çıkmış, kadroya geçen işçiler ve sendikalar tarafından eleştirilmişti.
KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR
Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.
TAŞERONA ENFLASYON ZAMMI FARKI VERİLECEK Mİ?
İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından açıklamada haziran atı sonu itibari ile belediyelerde çalışanlar için, ekim ayı itibari ile diğer kamu kurumlarında çalışanlar için sona erecek olan toplu iş sözleşmelerinin özgür olarak yani seyyanen zam ya da enflasyonu dikkate alacak bir zam olması şeklinde talep ettiklerini açıkladı. Bu noktada belediye işçilerine 2021 yılı için beklenen enflasyon oranı yani yüzde 9,51 oranı üzerinden 2023 yılı için ise beklenen enflasyon oranı olan yüzde 8,52 oranına göre yapılması bekleniyor. Ayrıca taşeron işçilerine yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise 75 TL bayram ödemesi yapılacağı açıklanmıştı.