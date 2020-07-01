Ünlü alışveriş mağazası hakkında rekor şikâyet! Parasını aldığı ürünleri teslim etmeyince savcılık soruşturma başlattı...

Türkiye'de teknoloji perakendesi alanında 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan binlerce tüketici ürünlerini alamadığı daha sonra ise paralarının iadesini istediği ancak firmadan hiçbir ses çıkmadığı ortaya çıktı. Ödemesini yaptıkları ürünlerin teslimi için aylardır bekleyen tüketiciler, bir yandan şirkette muhatap bulmaya çalışırken, diğer yandan da yaşadıkları mağduriyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başta olmak üzere Facebook ve WhatsApp'ta kurulan gruplara da taşındı.

15 BİNE YAKIN ŞİKÂYET OLUŞTU

Tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetleri paylaştıkları "Şikâyet Var" platformu üzerindeki şirketle ilgili şikâyetlerin sayısı da 15 bini aşmış durumda. Parası ödenen ürünlerin teslimatında Kasım 2019'an bu yana yaşanan gecikmelerin yanı sıra ne zaman kargoya verileceği konusunda resmi bir bilgiye bile ulaşmakta güçlük çeken tüketicilerin, konuyla ilgili olarak ulaşmaya çalıştıkları İstanbul Bilişim'in telefon numaraları ve sosyal medya hesapları gibi iletişim kanallarından da sonuç alamadığı belirlendi.

BİNLERCE KİŞİ PARASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan ancak ürünlerinin gelmemesi nedeniyle siparişini iptal eden tüketiciler ise para iadesi konusunda mağduriyet yaşadıklarını, bu sefer de para iadesi için beklemeye başladıklarını ifade ediyor. Yaşanan bunca soruna ve tüketicilerin muhatapsız bırakılmasına karşın, şirket internet sitesi üzerinden hala "Ortalama 15 iş gününde kargoda. 14 gün içinde kolay iade" vaatleriyle satış yapmaya devam ediyor. İstanbul Bilişim'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 25 kategoride 250 bin çeşit ürünün yer aldığı sitenin aylık 2.5 milyon ziyaretçisi bulunuyor. 2002 yılında kurulan İstanbul Bilişim şu anda Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. çatısı altında faaliyet gösteriyor.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan 140'ın üzerindeki şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bilişim yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mağdur edildiğini ifade eden vatandaşlar söz konusu alışveriş sitesi üzerinden elektronik eşya siparişi verdiklerini, sitede belirtilen kargo süresinin geçmesine rağmen ürünün gönderilmediği bu kez de paralarının iadelerini talep ettiklerini ancak paralarında alamadıklarını ifade ettiler.

SABAH/ ATAKAN IRMAK