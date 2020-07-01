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    • Ekonomi
    • 01.07.2020 Gazete
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    3.5 milyon çalışana destek

    3.5 milyonun üzerinde işçinin yararlandığı kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile işten çıkartma yasağını 1 ay uzatan Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

    3.5 milyon çalışana destek
    3.5 milyonun üzerinde işçinin yararlandığı kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile işten çıkartma yasağını 1 ay uzatan Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. 30 Haziran'a kadar başvuran işyerleri için ödeneğin süresi 1 Temmuz'dan itibaren, uygulaması biten işyeri bakımından uygulamanın bittiği tarihten, uygulamanın devam ettiği işyerleri için de bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatıldı. Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.


    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi 3.5 milyon çalışana destek
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