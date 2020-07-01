12 ülkede ücretler Türk teknolojisiyle toplanıyor

Türk mühendislerin geliştirdiği elektronik ücret toplama sistemi, Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkede 16 milyon kişi tarafından kullanılıyor. ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Salih Güçbilmez, 2007'de Beşiktaş'tan Üsküdar'a vapurla geçmek isterken yağmur altında uzun fiş kesme kuyruğunda yaşadığı deneyimin ardından elektronik ücret toplama sistemi konusunda bir girişimi hayata geçirdi. Kendi yazılımıyla sektörde boy göstermeye başlayan şirket, yıllar içinde büyüdü. ASİS Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özyürek, ücret toplamaya akıllı şehir çözümlerini ekleyerek ASİS CT-City Technologies markasını oluşturduklarını söyledi. Türkiye'de 17 büyükşehir, 22 şehir, 65 bölgede ücret toplama sistemlerinin görev yaptığını anlatan Özyürek, ayrıca Bulgaristan, Irak, Kosova, Hindistan, Ruanda, Yunanistan, Pakistan, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Türkmenistan, Tanzanya ve Azerbaycan'ın toplu taşıma sistemlerinde ve stadyum gişelerinde yazılım ve donanımların kullanıldığı bilgisini verdi. Özyürek, halihazırda dünyanın farklı noktalarında 16 milyon kişinin elektronik ücret toplama sistemlerini kullandığını dile getirdi.