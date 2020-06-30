Kısa çalışma ödeneği sorgula E-Devlet! Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı?

Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasına ödeme yapılır.

IBAN 26 karakterden oluşmalıdır.

IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez.

IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız.

IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL'yi aşamaz.