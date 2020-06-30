Kısa çalışma ödeneği sorgula E-Devlet! Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı?

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgula E-Devlet! Kovid-19 salgını nedeniyle yüzbinlerce çalışan kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmıştı. İŞKUR tarafından yapılan ödemelerin yatıp yatmadığı da E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Haziran ayı ödemeleri için geçtiğimiz gün müjdeli haber verilmişti. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde!
SÜRESİ UZATILDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi ile geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bu kararın yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.
Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.
"Haziran Ayına İlişkin Ödemeler 29 Haziran-3 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak"
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.
IBAN GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların İBAN Bilgilerini Güncellemesi istendi.
Duyuru şu şekilde:
https://esube.iskur.gov.tr/
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda kırmızı ile belirtilen kısma tıklayın ve İBAN bilgilerinizi güncelleyin.
PTT Kart sahibiyseniz ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
PTT Kart hesabınız yoksa kendi adınıza açılmış banka hesabınıza ait IBAN numarasını bildirmeniz halinde ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasını kaydediniz.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasına ödeme yapılır.
IBAN 26 karakterden oluşmalıdır.
IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez.
IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız.
IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL'yi aşamaz.
BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kısa çalışma ödeneği e-devlet şifresi ile İŞKUR'a giriş yapıldıktan sonra veya e-devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.
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