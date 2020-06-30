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    • 30.06.2020 12:44
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    Son dakika: Selçuk'tan flaş açıklama: Şehit yakını, gazi ve yakınlarına 38 bin atama...

    Son dakika haberleri... Selcuk "2002 yılına kadar yalnızca 6.315 vatandaşımıza hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık." dedi.

    Bakan Selçuk'tan flaş istihdam açıklaması!

    Son dakika haberleri... Selcuk "2002 yılına kadar yalnızca 6.315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık." dedi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ; "Mart ayından bugüne Kovid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 24 milyar Liraya ulaştı." dedi.

    , Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği gibi başlıklar altında vatandaşlarımıza yaptığımız ödemeler 18 milyar liraya yaklaştığını duyurdu.

    Ayrıca Bakan Selçuk, "Pandemi Sosyal Destek Programı çerçevesinde, 6 milyonu aşkın haneye, hane başına 1000'er TL olmak üzere 6 milyar Liranın üstünde nakdi yardım yaptık." dedi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

    Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş açıklama: Şehit yakını, gazi ve yakınlarına 38 bin atama...
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