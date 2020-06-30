Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.



Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum.



Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. https://t.co/zEFfnyBbxi — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020