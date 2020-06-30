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    • Ekonomi
    • 30.06.2020 13:11
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    • 30.06.2020 13:27
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    'tan doğalgaz i açıklaması: Hayırlı olmasını diliyorum

    elektrik santrallerine, sanayi ve ticarethanelere sattığı gazın fiyatında e gitti. , konuya ilişkin "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ () doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 e gitti.

    Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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