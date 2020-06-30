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    • Ekonomi
    • 30.06.2020 12:02
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    • 30.06.2020 12:46
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    Son dakika: 'tan doğal gaza indirim!

    Gelen son dakika haberine göre, A.Ş. (), Temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu.

    AŞ () doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.

    BOTAŞ'ın sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.

    Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.

    Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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