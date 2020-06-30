Faizsiz kredi kampanyasını başlattılar! Son gün 31 Temmuz

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kooperatif üreticileri desteklemeye devam ediyor. "Kurban Vadeli Yem Kampanyası"na ilişkin bilgi veren Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Yem" markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine yönelik karma hayvan yemlerinin, Kurban Bayramı'na kadar faizsiz kredilendirilebileceğini belirtti.

Poyraz, krediyi kullanacak ortaklara vade süresi olan 45 gün boyunca hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacağını vurgulayarak, "Kampanyamızdan yararlanmak isteyen ve besicilik yapan ortaklarımız, 31 Temmuz 2020'ye kadar ortağı oldukları kooperatife müracaatta bulunabilirler." ifadesini kullandı.