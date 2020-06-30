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    • Ekonomi
    • 30.06.2020 19:35
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    • 30.06.2020 19:35
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla 30 Haziran'ı 116.524,78 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sarkuysan 6,84 7,02 -2,56
    Halkbank 6,41 6,55 -2,14
    Borusan Mannesmann 11,67 11,87 -1,68
    Eczacıbaşı Yatırım 14,90 15,13 -1,52
    Güneş Sigorta 4,24 4,30 -1,40
    Doğuş Otomotiv 15,65 15,87 -1,39
    Otokar 149,70 151,80 -1,38
    Anadolu Grubu Holding 20,14 20,40 -1,27
    Zorlu Enerji 2,05 2,07 -0,97
    Vakıflar Bankası 5,33 5,38 -0,93
    Garanti Bankası 8,46 8,53 -0,82
    T.S.K.B. 1,29 1,30 -0,77
    Aksigorta 6,81 6,86 -0,73
    Gübre Fabrikası 27,68 27,86 -0,65
    Enka İnşaat 6,16 6,20 -0,65
    Akbank 6,08 6,11 -0,49
    Klimasan Klima 16,29 16,37 -0,49
    Yapı ve Kredi Bankası 2,44 2,45 -0,41
    Tüpraş 89,50 89,85 -0,39
    Anadolu Efes 21,32 21,40 -0,37

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 30 haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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