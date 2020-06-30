Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|6,84
|7,02
|-2,56
|Halkbank
|6,41
|6,55
|-2,14
|Borusan Mannesmann
|11,67
|11,87
|-1,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,90
|15,13
|-1,52
|Güneş Sigorta
|4,24
|4,30
|-1,40
|Doğuş Otomotiv
|15,65
|15,87
|-1,39
|Otokar
|149,70
|151,80
|-1,38
|Anadolu Grubu Holding
|20,14
|20,40
|-1,27
|Zorlu Enerji
|2,05
|2,07
|-0,97
|Vakıflar Bankası
|5,33
|5,38
|-0,93
|Garanti Bankası
|8,46
|8,53
|-0,82
|T.S.K.B.
|1,29
|1,30
|-0,77
|Aksigorta
|6,81
|6,86
|-0,73
|Gübre Fabrikası
|27,68
|27,86
|-0,65
|Enka İnşaat
|6,16
|6,20
|-0,65
|Akbank
|6,08
|6,11
|-0,49
|Klimasan Klima
|16,29
|16,37
|-0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,44
|2,45
|-0,41
|Tüpraş
|89,50
|89,85
|-0,39
|Anadolu Efes
|21,32
|21,40
|-0,37