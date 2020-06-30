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    • Ekonomi
    • 30.06.2020 23:47
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    • 30.06.2020 23:47
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    3 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta vantilatör ve boyun tipi fan sürprizi

    3 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünleri daha şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Bu hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri araştırmaya başladı. Teknoloji ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca üründe indirim yer alıyor. Peki, BİM 3 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin fiyat listesi

    BİM 3 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı!

    BİM 3 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BİM'de bu hafta özellikle Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1, Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası, Cam Baskül, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane ve Şarjlı Boyun Tipi Fan dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte BİM 3 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin listesi

    BİM 3 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

    • 1920x1080 full HD
    • Usb girişi video ve resim oynatabilme
    • Class A enerji tüketimi
    • Dahili full HD uydu alıcısı
    • Bilgisayar Girişi
    • 2x HDMI
    • HDMI ( Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü)
    • Picture Wizard (Resim sihirbazı kolay resim ayarlama fonksiyonu)
    • DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
    • DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
    • DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
    • ATV Analog Tuner

    Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1

    • Kısa yer tipi ayak ile yerde kullanım özelliği
    • Teleskopik ayak ile normal kullanım özelliği

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