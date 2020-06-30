BİM 3 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BİM'de bu hafta özellikle Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1, Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası, Cam Baskül, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane ve Şarjlı Boyun Tipi Fan dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte BİM 3 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin listesi
BİM 3 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon
• 1920x1080 full HD
• Usb girişi video ve resim oynatabilme
• Class A enerji tüketimi
• Dahili full HD uydu alıcısı
• Bilgisayar Girişi
• 2x HDMI
• HDMI ( Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü)
• Picture Wizard (Resim sihirbazı kolay resim ayarlama fonksiyonu)
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• ATV Analog Tuner
Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1
• Kısa yer tipi ayak ile yerde kullanım özelliği
• Teleskopik ayak ile normal kullanım özelliği