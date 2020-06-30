Garanti, Ziraat, Vakıf, Halk, Akbank, Finansbank, İng, İş bankası, Denizbank, Yapı kredi, TEB ve HSBC bankalarına borcu olanlara kötü haber geldi. Koronavirüs sürecinde konut ve tüketici kredilerinde faiz oranlarının düşmesinin ardından banka müşterilerinin yapılandırma talepleriyle ilgili süren hukuki tartışma, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) açıklamasıyla noktalandı. Tüketici mahkemelerine açılacak olası yapılandırma talepli davaların "Bankalar ile müşterileri arasında gereği olmayan bir husumete yol açacağı", "kredi müşterilerinin gereksiz emek ve zaman kaybına yol açacağı", "masraf ve avukat vekalet ücreti ödenmesine neden olacağı" uyarısı yapıldı. Peki, kredi yapılandırma nasıl yapılır? Yeniden kredi yapılandırma nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
YENİDEN KREDİ YAPILANDIRMA NEDİR?
Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.
Bir bankadan kredi faiz oranı yüzde 1,24 olan 120 ay vadeli ve 100 bin TL'lik bir konut kredisi aldığınızı düşünelim.
Kredinizin aylık taksiti 1,606.01 TL ve 12 ay ödediğinizi varsayalım kalan toplam ödemeniz 173.449,082 TL
Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu DA varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.
* Bu hesaplamada bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderler hesap edilmemiştir.
KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Formülde kullanılacak olan 'Faiz' değeri faiz yüzdesi değil, faiz oranıdır. Örneğin aylık faiz %1 ise formülde 0,01, yüzde 0,79 ise 0,0079 olarak kullanılmalıdır. Ödemeler ayda bir değil de üç ayda bir yapılıyorsa kullanılacak oran, üç aylık basit faiz yani verilen aylık oranın 3 katı olmalıdır.
Ülkemizde kredinin cinsine bağlı olarak ödenen faizden vergi alınabilmektedir. Bu durumda hesabın doğru olabilmesi için vergilerin de faiz oranına eklenmesi gerekir. Örneğin ihtiyaç ve taşıt kredilerine ödenen faiz için %15 (KKDF) ve %5 (BSMV)'lik iki kalem vergi alınır. Bu durumda formülde kullanılması gereken faiz oranı (1,20 x Kredi Faiz Oranı) olmalıdır. Konut kredilerinde ise vergi alınmamaktadır. Döviz kredilerde vergi hesaplamaları kur değişikliklerine bağlıdır ve oldukça karmaşıktır. Ne kadar vergi ödeyeceğiniz sadece ödeme gününde tam olarak hesaplanabilir.
Eşit taksitli ödeme planları ihtiyacı her zaman karşılamayabilir. Örneğin 3 ayda bir ikramiye alıyor olabilirsiniz dolayısıyla 3 ayda bir daha fazla taksit ödeyebilirsiniz. Veya 1 yıl sonra elinize geçecek toplu parayı tek bir seferde kredi geri ödemesi için kullanabilirsiniz. Bu tür durumlar için kurumlar ara ödemeli kredi, artan ödemeli kredi, azalan ödemeli kredi, balon ödemeli kredi* gibi hesaplama seçenekleri sunmaktadır. Bununla beraber gerçek hayattaki ihtiyaç daha karmaşık ve daha esnek bir planlama ihtiyacı gerektirebilir. Sitemizde bu tür esnek planlamaları da rahatça yapabilmeniz için gerekli olan tüm araçlar sunulmaktadır. Sitemiz bu yönüyle diğer hesaplama sitelerinden ayrılmaktadır.
Konut kredisi formülü matematiksel olarak şöyledir;
Taksit tutarı=Kredi tutarı x faiz x (1+faiz) üzeri taksit sayısı/ (1+faiz) üzeri taksit sayısı -1
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