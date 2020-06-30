Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu DA varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.

* Bu hesaplamada bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderler hesap edilmemiştir.

KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Formülde kullanılacak olan 'Faiz' değeri faiz yüzdesi değil, faiz oranıdır. Örneğin aylık faiz %1 ise formülde 0,01, yüzde 0,79 ise 0,0079 olarak kullanılmalıdır. Ödemeler ayda bir değil de üç ayda bir yapılıyorsa kullanılacak oran, üç aylık basit faiz yani verilen aylık oranın 3 katı olmalıdır.