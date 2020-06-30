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    • Ekonomi
    • 30.06.2020 21:40
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    • 30.06.2020 21:40
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    yayınlandı! İşte ŞOK'ta haftanın fırsatlı ürünlerinin fiyat listesi

    ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu kapsamda yarın lere gelecek olan fırsatlı ürün ve indirimleri merak eden kişiler araştırmalarına devam ediyor. yla satışa sunulacak olan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Yiyecek ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle 3 Ayaklı Lambader sürprizi dikkat çekiyor. İşte ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürün fiyat listesi

    ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı!

    ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu firma tarafından haftanın ilk gününde yayınlandı. Ürünler firma tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerde çarşamba günü sabah saatlerinde satışa sunulacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alacak ürünler şimdiden dikkat çekiyor. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve yiyecek ürünü sürprizleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu

    ŞOK 1 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Camlı Sarkıt Avize

    • Silindir camlı 15 cm uzunluk - 10 cm çap
    • Gövde 22 cm çap
    • Tel 4 mm
    • E27 duylu
    • Kablo dahil 85 cm uzunluk

    3 Ayaklı Lambader

    • 40 cm başlık çapı
    • 21 cm başlık yükseklik
    • 120 cm gövde
    * 200 cm kablo

    Haberler Ekonomi ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK'ta haftanın fırsatlı ürünlerinin fiyat listesi
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