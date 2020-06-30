ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu firma tarafından haftanın ilk gününde yayınlandı. Ürünler firma tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerde çarşamba günü sabah saatlerinde satışa sunulacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alacak ürünler şimdiden dikkat çekiyor. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve yiyecek ürünü sürprizleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK 1 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU