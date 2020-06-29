EN DÜŞÜK MAAŞ 1.500 LİRA



Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar. Temmuz zammından ise yararlanamayacaklar. Bu yılın başında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almıştı. Temmuz zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak.

1500 LİRA EMEKLİ AYLIĞINDAN HİSSE ORANINDA YARARLANACAKSINIZ



Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları 2020 Nisan ayından itibaren 1.500 liranın altında olmayacak deniyor. Ben malulen yüzde 17 oranında emekli aylığı alıyorum. Sadece 350 TL, SGK ödüyor. Maaşım 1.500 lira olmadı. Neden?



Bin 500 liralık emekli aylığı ödemesinden hak sahipleri hisse oranında yararlanabiliyor. Yüzde 17 oranında maaş aldığınıza göre maaşınız 2.060 lira üzerinden hesaplanıyor ve bunun yüzde 17'sine göre maaşınız yatıyor. Aynı oranda emekli aylığı almaya devam edeceksiniz.