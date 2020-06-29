TOKİ belirli tarihler aralığında daire, arsa ya da iş yeri sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) pek çok ilde açık artırmayla arsa satışı ve kiralaması yapılacağını açıklandı. Müzayede 9 Temmuz 2020 tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30'da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.
HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI VE KİRALAMASI VAR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ illerinde toplam 3.800.951 m2 büyüklüğünde 199 adet arsayı satışa sundu.
Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir illerinde yaklaşık 1.304.819 m² arsada 5 yıl süre ile kiralanacak.
SATIŞ NASIL YAPILACAK?
Muhammen bedeli yaklaşık 1.100.305.828 TL olan arsaların satışı ve kiralanması "Açık Artırma" yöntemi ile yapılacak.
Müzayede 9 Temmuz 2020 tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30'da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.
ARSALARIN NİTELİKLERİ NELERDİR?
Arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, rekreasyon alanı, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar, tarım ve çorak arsalar.
SATIŞA SUNULAN ARSALARDAN BAZILARININ ÖZELLİKLERİ
• İstanbul Başakşehir İkitelli'de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece'de plansız arsalar, Eyüpsultan'da konut ve yol alanları, Pendik'te konut alanları, Tuzla'da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar.
• Ankara Gölbaşı Virancık'ta konut, Sincan'da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar.
• İzmir Aliağa'da konut alanları,
• Konya Karatay'da küçük sanayi alanları,
• Balıkesir'de ticaret alanları,
• Sakarya Karasu'da konut ve park alanları,
• Afyonkarahisar Çay ilçesinde, konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar.
Not: Satış Listesinin "Açıklamalar" bölümünde de bahsedildiği üzere, "Hmax: Serbest" olan taşınmazlar için Satış Şartnamesinin 36.maddesinin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
SATIŞLA İLGİLİ BİLGİLERE NEREDEN ULAŞILABİLİR?
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.