BİM 30 Haziran aktüel kataloğu ürünleri dikkat çekiyor. Pek çok indirim bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak. Marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerdeki indirimleri merak ediyor. Temizlik ürünlerinden yaz ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle birçok üründe indirim bulunuyor. Peki, BİM 30 Haziran aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM'de bu haftanın indirimli fiyat listesi

BİM 30 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU