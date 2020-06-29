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    • Ekonomi
    • 29.06.2020 22:18
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    • 29.06.2020 22:18
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    ile yaz sürprizleri! İşte 'de Salı günü indirimli ürünleri

    yla yarın onlarca indirimli ürün raflarda yer alacak. Kataloğda bu hafta özellikle temizlik ve yaz ürünlerinde çeşitli indirimlerin bulunduğu görülürken özellikle güneş koruyucu ürünler ön plandaki yerini aldı. Geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Peki, 'de yarın hangi ürünler satışa sunulacak? İşte BİM 30 Haziran aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 30 Haziran aktüel kataloğu ile yaz sürprizleri!

    BİM 30 Haziran aktüel kataloğu ürünleri dikkat çekiyor. Pek çok indirim bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak. Marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerdeki indirimleri merak ediyor. Temizlik ürünlerinden yaz ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle birçok üründe indirim bulunuyor. Peki, BİM 30 Haziran aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM'de bu haftanın indirimli fiyat listesi

    BİM 30 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 30 Haziran aktüel kataloğu ile yaz sürprizleri! İşte BİM'de Salı günü indirimli ürünleri
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