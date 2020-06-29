



Cenevre Otomobil Fuarı organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, katılımcı firmaların çoğunluğunun iştirakiyle bir anket yapıldığı aktarıldı.

Buna göre, ankete katılan otomobil firmalarının çoğunluğu, Kovid-19 salgını nedeniyle fuarın 2021'de de iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Cenevre Otomobil Fuarı'nı düzenleyen vakfın yöneticileri de anket sonuçlarını dikkate alarak, organizasyonun 2021'de iptali yönünde karar verdi.

Açıklamada, otomotiv sektörünün şu anda zorlu bir dönemden geçtiği ve katılımcıların salgının etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğu vurgulandı.