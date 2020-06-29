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    • Ekonomi
    • 29.06.2020 14:38
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    • 29.06.2020 14:38
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    otoparkında indirim kararı

    işletmecisi , temmuz ayında otopark hizmetlerinin yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.

    İstanbul Havalimanı otoparkında indirim kararı

    İşletmecisi , otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

    İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.

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