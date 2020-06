İstanbul Havalimanı otoparkında indirim kararı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.

#İstanbulHavalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında %50 indirimli!



Our carpark service is 50% off in July for all our guests at #IstanbulAirport! pic.twitter.com/kKwnAGnHzL