Son dakika: Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 52 kuruş, en düşük 210 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,73 artışla 160 milyon 18 bin 898 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 328 lira 52 kuruş, en düşük saat 06.00'da 210 lira 14 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 315 lira 967 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 62 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.