Bakan duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk'un duyurduğu ödemeler bugün başladı.

Bakan Selçuk, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.