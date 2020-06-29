Bazı kredi kullananlar ise "Bir yıl önce kamu bankasından konut kredisi çektim. Faiz oranı şimdi 0.64'e indi. Bense sözleşmede hüküm olduğu gerekçesiyle banka reddettiği için yüksek oranda faiz ödemeye devam ediyorum. Ayda 350 lira fark ediyor. Ne yapabilirim?" şeklinde bilgi almak istiyor.

DAVA AÇMAK MÜMKÜN

Tüketici uyuşmazlıklarında yıllarca bilirkişilik yapan avukat Dr. Serkan Ağar konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ağar'a göre bu durumda bankalara karşı dava açmak mümkün. Banka ile yapılan sözleşmede, "Eski krediler etkilenmez" şeklinde aksine hüküm konulsa bile tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz. Ödediğiniz bedelle krediniz yapılandırılsaydı, ödeyeceğiniz bedel arasındaki farkı da bankanızdan talep edebilirsiniz. Şöyle: