12 AY ÖDEMESİZ EV ALMA FIRSATI

Kamu bankalarının konut piyasasına doping etkisi yapan faiz indirimi hamlesiyle birinci el ve ikinci el konutta düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade imkânı sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konutlar için 750 bin lira, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin liraya kadar kredi kullandırılıyor. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan peşinat oranı uygulanıyor. Sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlanıyor. İkinci el konutlar için ise 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile finansman imkânı sunuluyor.