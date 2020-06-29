Bankalardan kredi çekmek, kredi kartı almak için yapılan başvurularda öncelik kredi puanı olarak öne çıkıyor. 0-1900 arasında oluşan kredi puanı yükseldikçe iyi müşteri olduğunuz anlamına geliyor.

Findeks sistemindeki kredi notunuz finansal alanda yapacağınız tüm hamleleri etkiliyor. Kredi notunu yükseltmek için tüm ödemelerin düzenli olması gerekiyor. Kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi ürünlerin geri ödemelerinde herhangi bir gecikme olması halinde kredi notunuz düşüşe geçiyor.