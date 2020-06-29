DEV BARONLAR BÖLGEYE KONUŞLANDI

Küresel para baronlarının dev şirketleri, zengin yeraltı kaynaklarının tespit edilmesinin ardından bölgeye konuşlandı. Amerikan Exxon, İtalyan ENI, Fransız TOTAL, Çinli CNPC, İngiliz BP ve Hollandalı Shell; pastadan pay kapabilmek için bölgedeki yerlerini aldı.

TETİKÇİ ÖRGÜTLER MASUMLARI KATLEDİYOR

Bölgede son 3 yıldır DAEŞ türevi terör örgütleri binlerce bölge halkını katletti. On binlerce insan yaşam yerlerini terk etmek zorunda kalırken, ABD'li Blackwater ve Rus Wagner de helikopter, askeri araçlar ve İHA'larla bölgeye konuşlanan güçler arasındaki yerini aldı.

SALDIRILAR BÖLGE ÜLKELERİNE YAYILACAK

Bölgedeki önemli güçlerden olan Güney Afrika'nın Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, Mozambik'teki saldırıların bölgedeki diğer ülkelere yayılabileceğine dair askeri istihbarat raporlarına sahip olduklarını açıkladı. Terör örgütlerinin saldırıları sonrası Cabo Delgado'dan göç etmek zorunda kalan bir yerli ise saldırılarla ilgili olarak "Ne istediklerini bilmiyoruz. Sadece öldürüyor ve köyleri yakıyorlar" dedi.