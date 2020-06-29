Zengin petrol, elmas gibi doğal yeraltı kaynakları nedeniyle uzun yıllardır birçok Avrupa ülkesi ve küresel para baronlarının sömürgesi haline getirilen Afrika ülkeleri arasında yeni hedef Mozambik oldu. Son dönemde zengin Afrika'nın en zengin LNG kaynaklarının tespit edildiği Mozambik'in Cabo Delgado eyaleti, tetikçi terör örgütlerinin saldırı bölgesi haline geldi.
DEV BARONLAR BÖLGEYE KONUŞLANDI
Küresel para baronlarının dev şirketleri, zengin yeraltı kaynaklarının tespit edilmesinin ardından bölgeye konuşlandı. Amerikan Exxon, İtalyan ENI, Fransız TOTAL, Çinli CNPC, İngiliz BP ve Hollandalı Shell; pastadan pay kapabilmek için bölgedeki yerlerini aldı.
TETİKÇİ ÖRGÜTLER MASUMLARI KATLEDİYOR
Bölgede son 3 yıldır DAEŞ türevi terör örgütleri binlerce bölge halkını katletti. On binlerce insan yaşam yerlerini terk etmek zorunda kalırken, ABD'li Blackwater ve Rus Wagner de helikopter, askeri araçlar ve İHA'larla bölgeye konuşlanan güçler arasındaki yerini aldı.
SALDIRILAR BÖLGE ÜLKELERİNE YAYILACAK
Bölgedeki önemli güçlerden olan Güney Afrika'nın Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, Mozambik'teki saldırıların bölgedeki diğer ülkelere yayılabileceğine dair askeri istihbarat raporlarına sahip olduklarını açıkladı. Terör örgütlerinin saldırıları sonrası Cabo Delgado'dan göç etmek zorunda kalan bir yerli ise saldırılarla ilgili olarak "Ne istediklerini bilmiyoruz. Sadece öldürüyor ve köyleri yakıyorlar" dedi.
55 MİLYAR DOLARLIK PASTA
Bölgedeki yeraltı kaynaklarının minimum 55 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, saldırıların 2020'nin başı itibarıyla tırmandığı ifade edildi. Bölgedeki köyler tek tek yağmalanıp yakılırken, saldırıları genellikle Ehli Sünnet ve'l Cemaat (ASWJ) ve DAEŞ'in Orta Afrika kolu ISCAP isimli terör örgütleri üstleniyor.
Takvim.com.tr/Özel Haber