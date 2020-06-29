Analistler uyardı! Altın fiyatları düşecek mi artacak mı? 29 Haziran altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları düşecek mi artacak mı? 29 Haziran altın fiyatları ne kadar? Yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları, Kovid-19 salgını süresince hızla artış göstermişti. Bu artış nedeniyle birçok kişi altına yatırım yapmaya devam etti. Dünya genelinde normalleşme dönemi başlarken altın fiyatları ne kadar olacak sorusu da gündeme oturdu. Analistler kısa vadeli gelişmeler için uyardı. İşte, canlı grafikle 29 Haziran altın fiyatları!
ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının finansal etkileriyle mücadelede merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin genişleyici tutumlarını sürdürmelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
Uzmanlar, bugün yurt içinde Haziran ayı ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederken, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI
Haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarında ABD'de Covid-19 salgınının yayıldığına ilişkin işaretlerin etkisi ile aşağı yönlü hareketler gözlenirken, Rusya'nın üretim kısıntısı konusunda kararlı olduğuna ilişkin işaretlerin destek oluşturması ile gün sonunda, Brent Petrol'ün yatay hareketini sürdürdüğü izlendi.
Bunun yanında, Covid-19 gelişmeleriyle bozulan risk algısının etkisiyle, Cuma günü güvenli liman arayışları arttı ve küresel hisse senetlerinden çıkışlar yaşanırken, altın gibi güvenli liman varlıklar değer kazandı.
Bu çerçevede 1,770 doları aşan ons Asya seansında yükselişini 1,775 doların üzerine taşıdı. Altın fiyatları geçen hafta 1,779 doların üzerini test ederek Ekim 2012'den bu yana en yüksek düzeyine çıkmıştı.
Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.48 düşüşle 40.04 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.82 düşüşle 37.75 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş yüzde 0.33 düşüşle 17.86 dolar,
- altın yüzde 0.06 artışla 1,771.94 dolar,
- bakır yüzde 0.81 artışla 5,943.00 dolar,
- platin yüzde 0.82 artışla 813.04 dolar,
- paladyum yüzde 0.88 artışla 1,898.39 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 391 liraya, çeyrek altın 641 liraya, Cumhuriyet altını da 2,550 liraya yükseldi.
ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizde, ons altının yeni haftaya 1,770 doların üzerinde başladığına işaret edilerek, şöyle denildi:
"Ons altının geçen hafta 1,780 dolar sınırına kadar yükseldikten sonra nakite dönüş ve kâr satışlarının etkisi ile 1,750 doların altına geri çekildiğini gördük.
"Ancak ABD'de korona virüs vakalarının günlük bazda 45 bine kadar yükselmesi ve dünyada da toplam sayının giderek artıyor oluşu güvenli liman özelliğinden dolayı ons altının cazip kalmasını sağlıyor.
"Bu kapsamda yeniden 1,770 doların üzerinde rakamlar görüyoruz. Bu da haftaya başlarken teknik görünümü iyileştiriyor.
"Kısa vadede olası kâr satışlarında 1,745 doların üzerinde kalınması halinde aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz.
"Kaldı ki korona virüs bir endişe kaynağı olmaktan çıksa bile merkez bankalarının ekonomilere verdiği güçlü likidite desteği nedeniyle orta uzun vadede altın lehine tablonun korunacağını düşünüyoruz."