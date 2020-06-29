Analistler uyardı! Altın fiyatları düşecek mi artacak mı? 29 Haziran altın fiyatları ne kadar?

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş yüzde 0.33 düşüşle 17.86 dolar,

- altın yüzde 0.06 artışla 1,771.94 dolar,

- bakır yüzde 0.81 artışla 5,943.00 dolar,

- platin yüzde 0.82 artışla 813.04 dolar,

- paladyum yüzde 0.88 artışla 1,898.39 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 391 liraya, çeyrek altın 641 liraya, Cumhuriyet altını da 2,550 liraya yükseldi.

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizde, ons altının yeni haftaya 1,770 doların üzerinde başladığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Ons altının geçen hafta 1,780 dolar sınırına kadar yükseldikten sonra nakite dönüş ve kâr satışlarının etkisi ile 1,750 doların altına geri çekildiğini gördük.

"Ancak ABD'de korona virüs vakalarının günlük bazda 45 bine kadar yükselmesi ve dünyada da toplam sayının giderek artıyor oluşu güvenli liman özelliğinden dolayı ons altının cazip kalmasını sağlıyor.

"Bu kapsamda yeniden 1,770 doların üzerinde rakamlar görüyoruz. Bu da haftaya başlarken teknik görünümü iyileştiriyor.

"Kısa vadede olası kâr satışlarında 1,745 doların üzerinde kalınması halinde aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

"Kaldı ki korona virüs bir endişe kaynağı olmaktan çıksa bile merkez bankalarının ekonomilere verdiği güçlü likidite desteği nedeniyle orta uzun vadede altın lehine tablonun korunacağını düşünüyoruz."