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    • Ekonomi
    • 29.06.2020 10:48
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    • 29.06.2020 10:48
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    2020'de oldu

    CEOWORLD tarafından yapılan araştırmaya göre 2020'de 122,4 geçim maliyet endeksiyle birlikte oldu. İsviçre'yi sırasıyla Norveç, İzlanda, Japonya ve Danimarka takip etti. Türkiye ise listede 102. sırada yer aldı.

    2020'de dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu

    2020 yılı dünyanın en pahalı ülkeleri araştırmasına göre, 122,4 geçim maliyeti endeksi ile en pahalı ülke olarak kayıtlara geçti.

    Medya takip kurumu Ajans Press'in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, İsviçre oldu. İlk 20 ülke içerisindeki büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu görülürken, ilk 5'te yer alan ülkeler sırasıyla; Norveç, İzlanda, Japonya ve Danimarka oldu. Türkiye ise bu listenin 102'nci sırasında yer aldığı görülürken, geçim maliyeti endeksinin 34,7 olduğu kaydedildi. Listede 132 ülke yer alırken, son sıraya ise Pakistan'ın yerleştiği belirlendi. Araştırma oluşturulurken, konaklama, giyim, taksi ücretleri, kamu hizmeti, internet, market alışverişi, ulaşım ve dışarıda yemek yeme gibi çeşitli maliyetler üzerine kurulduğu gözlendi.

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