Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 3,68, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla günü 115.843,01 puandan tamamlayarak 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.