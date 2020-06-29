Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında devreye alınan işten çıkarma yasağı kararının uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan konu hakkında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne kadar devam edecek? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi başlıkları adı altında 18 milyar liralık yardımı milletimize sunduk. İş feshi sınırlaması ve nakdi yardım 1 ay daha devam edecek." ifadelerini kullandı.