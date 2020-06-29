İkinci el araçlara yoğun bir talep gösteriliyor. Fiyatların yükselmesi ve sıfır aracın kolay kolay bulunamaması nedeniyle "İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen otomotiv piyasası, uygun faiz oranlı taşıt kredisinin duyurulmasıyla hareketlendi. Bu bağlamda düşük faizli araç kredisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Aynı zamanda ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği de merak ediliyor.

SIFIR VE İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. 5 Haziran'da başlayan taşıt kredisi paketi için başvurular şubelere yapılabilecek.