İkinci el araçlara yoğun bir talep gösteriliyor. Fiyatların yükselmesi ve sıfır aracın kolay kolay bulunamaması nedeniyle "İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen otomotiv piyasası, uygun faiz oranlı taşıt kredisinin duyurulmasıyla hareketlendi. Bu bağlamda düşük faizli araç kredisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Aynı zamanda ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği de merak ediliyor.
SIFIR VE İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. 5 Haziran'da başlayan taşıt kredisi paketi için başvurular şubelere yapılabilecek.
Binek otomobil örnek ödeme tablosu şöyle:
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (Ay)
|Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|50.000
|6+54=60
|1.253
|67.647
Ticari taşıt örnek ödeme tablosu şöyle:
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (Ay)
|Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|50.000
|6+54=60
|1.223
|66.043
İKİNCİ EL ONLİNE OTODA FİYATLAR DA SATIŞLAR DA ARTTI
İkinci el online pazarda mayıs ayında araç fiyatlarında nisan ayına kıyasla yüzde 2, satış adetlerinde ise geçen aya göre yüzde 38 artış gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, mayıs ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.
Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.
Satışlarda geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 17, geçen aya göre yüzde 38'lik artış gözlemlendi.
2020 yılı ilk beş aylık dönemde (ocak-mayıs 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet old Geçen sene aynı dönemde 715 bin 748 adet satış gerçekleşmişti.
İLANA ÇIKAN ARAÇ ADEDİ GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 72 ARTTI
Mayıs ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen aya göre yüzde 72 artış ile 305 bin 551 adet oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı.
İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 14, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 düşüş belirlendi.
Segment bazında ele alındığında ikinci el online araç pazarında mayıs ayında 59 bin 298 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Geçen aya göre, B segment payı yüzde 0,6 azalırken, F segment payı yüzde 0,6 arttı.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Uzmanlar ikinci el araba fiyatlarının bayramdan sonra düşebileceğini vurguluyor.
TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?
Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;
* Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,
* Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.