Yüksek faizle kredi çekenler kredi faizlerinin düşmesi ile birlikte yapılandırma istiyor. Bu anlamda Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi yapılandırma ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tüketiciler konut kredisi faizleri düşmeden birkaç ay önce çektikleri kredilerde faizin düşürülmesi için yapılandırma istediklerini ancak bankalarından "ret" yanıtı aldıklarını yazıp "Bu adaletsizlik değil mi?" diye tepki gösteriyorlar. Hukuken ne yapabileceklerini soruyorlar. Yüksek faizle konut kredisi kullandıysanız, kredinizi yeniden yapılandırarak daha az faiz ödeyebilirsiniz. Faiz oranındaki düşüşün fazla olması yapılandırma için ödeyeceğiniz diğer ücretler yüzünden zarar etmenizi engeller. Kredi borcunu yeniden yapılandırma nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DAVA AÇMAK MÜMKÜN
Tüketici uyuşmazlıklarında yıllarca bilirkişilik yapan avukat Dr. Serkan Ağar konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ağar'a göre bu durumda bankalara karşı dava açmak mümkün. Banka ile yapılan sözleşmede, "Eski krediler etkilenmez" şeklinde aksine hüküm konulsa bile tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz. Ödediğiniz bedelle krediniz yapılandırılsaydı, ödeyeceğiniz bedel arasındaki farkı da bankanızdan talep edebilirsiniz. Şöyle:
İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEBİLİRSİNİZ
"Konut kredisi kullandınız. Ancak size uygulanan faiz oranının bugünkü faizlere göre yüksek olduğunu fark ettiniz. Bankanızla görüştünüz. Durumu izah ettiniz. 'Maalesef yapılandırma yapamıyoruz' cevabını aldınız. Peki ne yapacaksınız? Ortada ciddi bir mağduriyet ve haksızlık var. Hukukun görevi buna çözüm üretmek. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389/1 maddesine göre gecikme nedeniyle ciddi bir zararın doğmasından endişe eden tüketici, tüketici mahkemesine başvurarak kredinin yeni faiz oranları üzerinden yapılandırılması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini isteyebilir.
HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI
6502 sayılı kanunun 39/4 maddesi delaletiyle Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 12/1-a bendi uyarınca kredi faiz oranında değişiklik yeniden finansmanı gerektirir. Bankaların konut kredilerini yapılandırmaması, hâkim durumun kötüye kullanılmasıdır. 4054 sayılı kanunun 58. maddesi kapsamında, tüketici mahkemesi olayın hâkim durumun kötüye kullanılması olup olmadığını bilirkişiye tespit ettirebilir. Siz de böylece ödediğiniz bedelle krediniz yapılandırılsaydı ödeyeceğiniz bedel arasındaki farkı bu dava yoluyla bankanızdan talep edebilirsiniz.
İSTER YAKIN İSTER UZAK TARİH
İster yakın bir tarihte, isterse bir yıl önce çekilmiş olsun, tüm tüketicilerin yapılandırmadan yararlanması mümkün. Kanunda böyle bir sınırlama yok.
AKSİNE HÜKÜM HUKUKEN GEÇERSİZ
Kredi oranında tüketici lehine olan değişikliğin eski tarihli kredilere uygulanmayacağına dair sözleşme hükümleri ise 6098 sayılı kanunun 20 ile 25 ve 6502 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca bir genel işlem şartının (sözleşme hükmünün) haksız şart olarak kabul edilebilmesi için aranan açık ve haksız oransızlık unsurunu içeriyor. Zira sözleşmenin bir hükmü, tüketicinin bir menfaatini açıkça ihlal ediyorsa, artık bu kaydın hukuken geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla kredi oranlarında tüketici lehine değişiklik olması halinde, eski tarihli kredi sözleşmelerinde bu durumun yapılandırma hakkı vermediği yazılı olsa dahi, bu hüküm hukuken geçersiz olduğundan, tüketici bu değişiklikten kuşkusuz yararlandırılmalıdır.
DAVA DIŞI NASIL BİR YOL İZLENEBİLİR?
Dava dışında kolay bir yol var. Ama bunun için çözüm bankalarda. Bankanız kredinizi yapılandırmaya yanaşmıyorsa, başka bir bankadan daha düşük oranda kredi çekip bununla eski kredinizi kapatmak suretiyle daha uygun belirlenen yeni kredi taksitlerinizi diğer bankaya ödemeye devam etmeniz mümkün. Eski bankanızda kredinizi kapatırken erken kapamadan dolayı yüzde 1 ve yüzde 2'lik yasal sınırı aşan ödeme yaptıysanız bunu da tüketici mahkemesine başvurarak eski bankanızdan isteyebilirsiniz. Bu uygulama bankalara yabancı değil. Keşke bu yol tercih edilse ve tüketiciler yine mahkeme kapılarında adalet aramasa. Ben yakın zamanda bankaların yapılandırma konusunda tüketicilerle uzlaşacağını düşünüyorum. Zira ciddi bir kamuoyu var."
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Konut kredisinde faiz oranları 0.64 - 0.74 aralığında olacak. Daha önce kredi çeken vatandaşlar ise konut kredisi yapılandırması müjdesi bekliyor. Konut kredisi yapılandırması için henüz bir açıklama yapılmadı. Ev sahibi olabilmek için banka kredisi kullananların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri de konut kredisi yapılandırması.
KREDİ YAPILANDIRMA İLE NELER YAPILABİLİR?
- Bugünün faiz oranları üzerinden borcunuz yeniden şekillenir ve daha az faiz ödersiniz.
- Taksitlerinizi azaltabilirsiniz.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMASI NASIL OLUR?
Kredi çektiğiniz dönem ile bugün arasında faiz oranı farkı varsa (Bu fark yeniden yapılandırmaya değecek oranda olmalı) kredi borcunuzun yapılandırılması için krediyi çektiğiniz bankaya başvurabilirsiniz. Bankadan yeniden yapılandırma masrafı ve erken kapama cezası bedeli ile beraber kalan borcun yeniden hesaplanması istenir. Eğer hesap edilen rakamda zarar edilmiyorsa borcu yeniden yapılandırmak tercih edilebilir. Eğer sizin kredi çektiğiniz banka dışında bir bankada faiz düşüşü olduysa yine borcunuzu başka bankaya taşıyabilirsiniz. Ancak orada da farklı giderler ortaya çıkabilir.
YENİDEN YAPILANDIRMA HESAPLAMASI
Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.
Bir bankadan kredi faiz oranı yüzde 1,24 olan 120 ay vadeli ve 100 bin TL'lik bir konut kredisi aldığınızı düşünelim.
Kredinizin aylık taksiti 1,606.01 TL ve 12 ay ödediğinizi varsayalım kalan toplam ödemeniz 173.449,082 TL
Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu DA varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.
* Bu hesaplamada bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderler hesap edilmemiştir.
KONUT KREDİSİ FAİZİ 0,64'E İNDİ!
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?
Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor.
Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.
Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.
Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.
Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;
– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.
– Taksitlerinizi azaltabiliyor.
– Daha az faiz ödeyebiliyor.
Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiğiniz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.
Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?
Konut kredisi yapılandırma 2018, üç farklı durumda yapılabilmektedir. Bunlar şöyledir:
– Konut kredisi kullandıktan sonra eğer yüzdeler(0,98% vb.) düşerse mevcut kredinizin yüzdelerini azaltabilmek adına yapacağınız yapılandırma.
– Eğer kullanmış olduğunuz konut kredisinin taksitlerini ödemede zorlanıyorsanız, ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.
– Konut kredisi kullandıktan sonra elinize toplu para geçmesi durumunda ilgili bankaya müracat ederek ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.
Bunlardan hangisinin size uygun olup olmadığını belirleyerek bu yönde başvuru yapabilirsiniz.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA MASRAFLARI NE KADAR?
Konut kredinizi yeniden yapılandırmak istediğinizde banka bazı masrafları sizden talep edebilmekte. İşte, konut kredisi yeniden yapılandırma masrafları:
Erken kapatma cezası
Yüksek faizli kredi kapatılacağı için banka bu farkı isteyebiliyor. Özellikle konut kredilerinde 6 Mart 2007'den sonra (Mortgage Yasası yürürlüğe giriş tarihinden önce ) kredi kullananlar yüzde 2 oranında ceza ödemek durumunda kalabiliyor.
Kredi masrafları
Yeni bir kredi açılacağı için başlangıçta istenen masraflar tüketiciden tekrar isteniyor (dosya ücreti, sigorta ücreti ve diğer masraflar gibi) Kredi kullanılan bankadan yeniden yapılandırma yapıldığında banka, bazı masrafları istemeyebilir.