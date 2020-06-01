İstanbul Havalimanı'nın, fikir aşamasından tam kapasiteyle operasyona başladığı döneme kadar geçen sürecini anlatan 'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' belgeseli dün yayınlandı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 56 dakikalık belgeselin, projenin 42 ay gibi inanılmaz bir sürede tamamlanmasının hikayesini anlattığını belirterek, "Dünyadaki benzer projelerin çok uzun zamanlarda yapıldığını, hatta yapılamadığını da görüyoruz. Belgeselde, 4.5 yıl önceki ilk kazmadan buranın açılışına ve operasyona başlamasına kadarki süreç yer alıyor" dedi.
184 BİN İSTİHDAM
Havalimanında 184 bin kişinin çalıştığını anlatan Samsunlu, şöyle konuştu: "1 milyar metreküp toprak hareketi yaptık. Burada harcanan betonlarla 7 Empire State binası, çelikle 15 Eyfel Kulesi yapılabiliyor. 9 milyon metrekarelik pist-apron-taksi alanı yaratıldı. Dünyanın en büyük tek çatısının altındayız. 90 milyon olan kapasitesinin nihayetinde 200 milyona, 18 Haziran'da açılacak 3. pist ile saatlik kapasitesinin 130'a ulaşmasını sağlayacağız." Havalimanının Corona'dan önce 11 ay başarıyla işletildiğini anlatan Samsunlu, "400 binden fazla uçak indi-kalktı ve 64 milyon yolcu geldigitti. Yarın bin 300 uçak gelsin, bin 300 uçağı almaya, hizmet vermeye hazırız. Küçük bir ara verdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
1.857 günlük çalışmanın ürünü BELGESEL için;
● Bin 857 günlük çalışma yapıldı.
● 61 ay boyunca her detay kayıt altına alındı.
● 230 saati aşan görüntü, 40 terabayt veri kaydedildi.
● 20 kamerayla, 100 farklı noktadan 3 yıllık timelapse görüntüleri kullanılarak oluşturuldu.
● Prodüksiyonda 100'ün üzerinde kişi emek verdi.
42 aylık rekor İstanbul Havalimanı'nın inşaatında;
● 12 bin 400 sondaj yapıldı, araştırma çukuru açıldı.
● 3 bin 159 araç ve makine aralıksız çalıştı.
● 750 milyon metreküp toprak kazıldı.
● 320 milyon metreküp dolgu yapıldı.
● 7 milyon metreküp beton döküldü.