



184 BİN İSTİHDAM

Havalimanında 184 bin kişinin çalıştığını anlatan Samsunlu, şöyle konuştu: "1 milyar metreküp toprak hareketi yaptık. Burada harcanan betonlarla 7 Empire State binası, çelikle 15 Eyfel Kulesi yapılabiliyor. 9 milyon metrekarelik pist-apron-taksi alanı yaratıldı. Dünyanın en büyük tek çatısının altındayız. 90 milyon olan kapasitesinin nihayetinde 200 milyona, 18 Haziran'da açılacak 3. pist ile saatlik kapasitesinin 130'a ulaşmasını sağlayacağız." Havalimanının Corona'dan önce 11 ay başarıyla işletildiğini anlatan Samsunlu, "400 binden fazla uçak indi-kalktı ve 64 milyon yolcu geldigitti. Yarın bin 300 uçak gelsin, bin 300 uçağı almaya, hizmet vermeye hazırız. Küçük bir ara verdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

