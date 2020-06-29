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    • Ekonomi
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    • 29.06.2020 19:26
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazancıyla 'ı 115.843,01 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa Enerji 5,33 5,00 6,60
    Borusan Mannesmann 11,87 11,18 6,17
    Gübre Fabrikaları 27,86 26,30 5,93
    Vakıflar Bankası 5,38 5,13 4,87
    T.S.K.B. 1,30 1,25 4,00
    Halkbank 6,55 6,30 3,97
    Garanti Bankası 8,53 8,22 3,77
    Akbank 6,11 5,89 3,74
    Aksigorta 6,86 6,62 3,63
    İş Bankası (C) 5,58 5,39 3,53
    Arçelik 19,04 18,40 3,48
    Karsan Otomotiv 2,84 2,75 3,27
    Anadolu Grubu Holding 20,40 19,81 2,98
    Yapı ve Kredi Bankası 2,45 2,38 2,94
    Şekerbank 1,40 1,36 2,94
    Koza Madencilik 13,36 12,99 2,85
    İskenderun Demir Çelik 7,36 7,17 2,65
    Kardemir (D) 3,12 3,04 2,63
    Brisa 12,55 12,24 2,53
    Doğan Holding 2,05 2,00 2,50

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 29 Haziran BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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