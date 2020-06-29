Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan Vakıfbank'ın "Biz sizden ilham alıyoruz, sizin de bizden güç almanız için 66 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz, 66 yıldır hep birlikte ülkemizin gücüne güç katıyoruz. VakıfBank, #DaimaSeninle" mesajını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

.@VakifBank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim.👏#DaimaSeninle https://t.co/65Pbuxhxlw — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 29, 2020

Bakan Albayrak, paylaşımında "Vakıfbank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" dedi.