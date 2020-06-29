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    • Ekonomi
    • 29.06.2020 15:48
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    • 29.06.2020 16:03
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    Hazine ve Maliye Bankanı 'tan 'a tebrik mesajı: Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor

    Hazine ve Maliye Bankanı hesabından yaptığı açıklamada, " çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı , dan 'ın "Biz sizden ilham alıyoruz, sizin de bizden güç almanız için 66 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz, 66 yıldır hep birlikte ülkemizin gücüne güç katıyoruz. VakıfBank, #DaimaSeninle" mesajını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.



    "DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNE ORTAKLIK EDİYOR"
    Bakan Albayrak, paylaşımında "Vakıfbank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" dedi.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bankanı Berat Albayrak'tan Vakıfbank'a tebrik mesajı: Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor
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