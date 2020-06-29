E-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama! T.C Kimlik No’ya göre kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

E-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama! T.C. Kimlik numarasına göre kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kısa çalışma ödenekleri için açıklama geldi. Haziran ayı kısa çalışma ödeneği maaşlarının ne zaman yatacağı duyuruldu. Peki, E-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte T.C Kimlik numarasına göre ödemelerin yatacağı tarih!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran'da,
2 olanlara 30 Haziran'da,
4 olanlara 1 Temmuz'da,
6 olanlara 2 Temmuz'da,
8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.
Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık." şeklinde konuştu.
Bakan Zehra Selçuk, kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normalleşme planına uyum sağlayabilmesi 'normalleşme desteği' sunulacağını aktardı. Çalışanların işszi kalmasını istemediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, "Normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız." dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ
• Kısa çalışma talep formu
• Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi
• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan
belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına,
siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?
İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az
450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL'yi aşamaz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.
BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kısa çalışma ödeneği e-devlet şifresi ile İŞKUR'a giriş yapıldıktan sonra veya e-devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALIRKEN RAPOR ÜCRETİ ALINABİLİR Mİ?
Kısa çalışma ödeneği alındığı dönemde geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği durdurulur. Durdurulan dönem için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İşverenlerin bu durumu İŞKUR'a bildirmesi gerekmektedir.