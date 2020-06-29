Dolar ve euro bugün ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasındakini yerini aldı. Bugün dolar 6,8520 liradan, euro ise 7,7150 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 6,8560 liradan, euro ise 7,6810 liradan satılmıştı. Geçen haftanın son işlem gününde 6,8460-6,8656 bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8541'den tamamladı. İşte 29 Haziran güncel döviz kurları
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 390 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 386 bin 350 lira, en yüksek 390 bin 520 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 390 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 585 bin 154,93 lira, işlem miktarı ise 2.182,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 834 milyon 408 bin 485,83 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİÇ DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe İtalya hariç satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 357 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 12.080 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşerek 6.140 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 7.156 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 4.887 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 19.171 puan seviyesinde bulunuyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 yükselişle 1,1250, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,2 artışla 1,2370 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 10 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500 bini aştığını hatırlatarak, salgında ikinci dalga endişeleriyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.
Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün Almanya'da haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılması sonrası vaka sayısında yükseliş yaşanması ve Çin'de halen virüse yakalanan yeni kişilerin olması salgında ikinci dalga endişelerini artırdı.
Söz konusu endişelerle geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa borsalarında değer kayıpları görülürken, negatif havanın yeni haftada Asya borsalarına taşındığı görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,8 düşerek 2.954 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,3 düşüşle 21.995 puandan tamamlanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 34.789 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kayıpla 24.227 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.094 puandan sonlandı.
KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA NEGATİF BAŞLADI
Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleri ile haftaya negatif başladı.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bini geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı. ABD'de, işletmelerin açılması sonrası özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarındaki hızlı artışların yanı sıra Çin'de halen yeni vakaların görülmesi salgında ikinci dalga endişelerini artırdı.
Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerdeki toparlanma işaretlerinden destek bulan pay piyasaları ise haftanın ikinci yarısında pandemi riski fiyatlamalarının etkisini artırmasıyla negatife dönmüştü.
Başta ABD ve Avrupa olmak üzere merkez bankalarının teşviklerine karşın geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1 ila 4 arası düşüşler kaydeden dünya borsaları, yeni haftaya da Asya piyasalarında negatif başladı.
Cuma günü ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,84, S&P 500 endeksi yüzde 2,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti.
Avrupa borsalarında da Avrupa Merkez Bankası'nın, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlatmasına karşın hafta genelinde satıcılı bir seyir izlendi. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 yükseldi.
ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 12,3 ile beklentilerin üzerinde daralması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.
Yurt içinde, cuma günü dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,46 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 114.668,41 puandan tamamladı. Geçen hafta 6,8541'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8530 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bu hafta da Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, veri gündeminde ise cuma günü yurt içinde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun öne çıktığını söyledi.