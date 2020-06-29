Dolar ve euro bugün ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasındakini yerini aldı. Bugün dolar 6,8520 liradan, euro ise 7,7150 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 6,8560 liradan, euro ise 7,6810 liradan satılmıştı. Geçen haftanın son işlem gününde 6,8460-6,8656 bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8541'den tamamladı. İşte 29 Haziran güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?