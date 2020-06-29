İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 Haziran işsizlik maaşı ödeme tarihi! İşsizlik maaşı yattı mı?

İşsizlik maaşı ödeme tarihi 2020 Haziran! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı? İş sahibi olmayan vatandaşlara İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Maaşların yatıp yatmadığı merak ediliyor. İşsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusu gündem oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin ne zaman yatırılacağını duyurdu.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti. Selçuk, "Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.