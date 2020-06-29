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    • 29.06.2020 20:06
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazancıyla 29 Haziran'ı 115.843,01 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bim Mağazalar 67,95 69,80 -2,65
    Odaş Elektrik 2,46 2,50 -1,60
    Türk Traktör 77,40 78,50 -1,40
    Doğuş Otomotiv 15,87 16,09 -1,37
    Logo Yazılım 77,25 78,15 -1,15
    Ülker Bisküvi 23,76 24,02 -1,08
    Petkim 4,21 4,25 -0,94
    Bizim Mağazaları 19,12 19,30 -0,93
    Anadolu Cam 4,62 4,66 -0,86
    Ford Otosan 70,95 71,55 -0,84
    Tekfen Holding 17,07 17,21 -0,81
    Mavi Giyim 46,46 46,82 -0,77
    İş Finansal Kiralama 4,14 4,17 -0,72
    Reysaş GMYO 5,10 5,13 -0,58
    Türk Telekom 8,05 8,09 -0,49
    Pegasus 53,85 54,05 -0,37
    Eczacıbaşı İlaç 6,13 6,15 -0,33
    Turkcell 16,49 16,54 -0,30
    Türk Hava Yolları 12,46 12,47 -0,08
    Deva Holding 19,04 19,05 -0,05

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 29 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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