Düğün sezonuna az bir zaman kala gözler güncel altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran anlık altın fiyatları
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|385,70
|385,90
|390,50
|390,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.542,00
|2.563,00
|2.574,00
|2.595,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,00
|356,00
|356,00
|360,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.484,00
|2.504,00
|2.515,00
|2.535,00
|Yarım Ziynet
|1.242,00
|1.252,00
|1.257,00
|1.267,00
|Çeyrek Ziynet
|621,00
|626,00
|629,00
|634,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 artışla 390,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 634,00 lira, Cumhuriyet altını 2.595,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle 390,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 390 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 386 bin 350 lira, en yüksek 390 bin 520 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 390 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 585 bin 154,93 lira, işlem miktarı ise 2.182,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 834 milyon 408 bin 485,83 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.772,65 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.772,65 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artarak 390 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8369 lira, satışta 6,8643 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1242, sterlin/dolar paritesi 1,2253, dolar/yen paritesi de 107,73 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,70 yükselerek 41,33 dolardan işlem görüyor.
PETROL DÜŞTÜ, ALTIN 1,770 DOLARI AŞTI
Covid-19 gelişmelerine bağlı artan talep endişeleriyle petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında düşerken, güvenli liman arayışlarının artışıyla da altının ons fiyatı 1,770 doların üzerine çıktı.
Haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarında ABD'de Covid-19 salgınının yayıldığına ilişkin işaretlerin etkisi ile aşağı yönlü hareketler gözlenirken, Rusya'nın üretim kısıntısı konusunda kararlı olduğuna ilişkin işaretlerin destek oluşturması ile gün sonunda, Brent Petrol'ün yatay hareketini sürdürdüğü izlendi.
Bunun yanında, Covid-19 gelişmeleriyle bozulan risk algısının etkisiyle, Cuma günü güvenli liman arayışları arttı ve küresel hisse senetlerinden çıkışlar yaşanırken, altın gibi güvenli liman varlıklar değer kazandı.
Bu çerçevede 1,770 doları aşan ons Asya seansında yükselişini 1,775 doların üzerine taşıdı. Altın fiyatları geçen hafta 1,779 doların üzerini test ederek Ekim 2012'den bu yana en yüksek düzeyine çıkmıştı.
Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.48 düşüşle 40.04 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.82 düşüşle 37.75 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş yüzde 0.33 düşüşle 17.86 dolar,
- altın yüzde 0.06 artışla 1,771.94 dolar,
- bakır yüzde 0.81 artışla 5,943.00 dolar,
- platin yüzde 0.82 artışla 813.04 dolar,
- paladyum yüzde 0.88 artışla 1,898.39 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 391 liraya, çeyrek altın 641 liraya, Cumhuriyet altını da 2,550 liraya yükseldi.