Düğün sezonuna az bir zaman kala gözler güncel altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran anlık altın fiyatları

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?