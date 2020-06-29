ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri görücüye çıktı. Bu hafta ŞOK marketlere gelecek olan fırsatlı ürün ve indirimleri merak eden kişiler araştırmalarını sürdürüyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulacak olan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Yiyecek ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle 3 Ayaklı Lambader sürprizi dikkat çekiyor. İşte ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 1 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Camlı Sarkıt Avize
• Silindir camlı 15 cm uzunluk - 10 cm çap
• Gövde 22 cm çap
• Tel 4 mm
• E27 duylu
• Kablo dahil 85 cm uzunluk
3 Ayaklı Lambader
• 40 cm başlık çapı
• 21 cm başlık yükseklik
• 120 cm gövde
ï 200 cm kablo