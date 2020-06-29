ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri görücüye çıktı. Bu hafta ŞOK marketlere gelecek olan fırsatlı ürün ve indirimleri merak eden kişiler araştırmalarını sürdürüyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulacak olan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Yiyecek ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle 3 Ayaklı Lambader sürprizi dikkat çekiyor. İşte ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri

ŞOK 1 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU