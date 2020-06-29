Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.06.2020 21:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2020 21:40
    ABONE OL

    görücüye çıktı! ŞOK'ta bu hafta 3 Ayaklı Lambader ürünü dikkat çekiyor

    nda bu hafta yer alan indirimli ürünlerin fiyat listesi duyuruldu. Ürünler firma tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerde çarşamba günü sabah saatlerinde satışa sunulacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alacak ürünler şimdiden dikkat çekiyor. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve yiyecek ürünü sürprizleri dikkat çekiyor. İşte o ürünler...

    ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu görücüye çıktı!

    ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri görücüye çıktı. Bu hafta ŞOK marketlere gelecek olan fırsatlı ürün ve indirimleri merak eden kişiler araştırmalarını sürdürüyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulacak olan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Yiyecek ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle 3 Ayaklı Lambader sürprizi dikkat çekiyor. İşte ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 1 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Camlı Sarkıt Avize

    • Silindir camlı 15 cm uzunluk - 10 cm çap
    • Gövde 22 cm çap
    • Tel 4 mm
    • E27 duylu
    • Kablo dahil 85 cm uzunluk

    3 Ayaklı Lambader

    • 40 cm başlık çapı
    • 21 cm başlık yükseklik
    • 120 cm gövde
    ï 200 cm kablo

    Haberler Ekonomi ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu görücüye çıktı! ŞOK'ta bu hafta 3 Ayaklı Lambader ürünü dikkat çekiyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri