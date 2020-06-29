Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor. Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Altına yatırım yapılır mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
97,00 puan seviyelerinde seyreden dolar endeksinde güç korunurken, altın ons fiyatında baskılanma devam ediyor. 1.720 – 1.740 dolar bandına sıkışan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta 1.740 dolar seviyesini test etmesi ardından yeniden geriledi.
Yatırım Finansman ise devam eden ikinci dalga endişeleri, Pekin'de artan tedbirler ve risk iştahında bozulmaya ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemeyi, ons altın fiyatlarında beklenen tetikleyici olarak değerlendiriyor.
DEUTSCHE BANK ALTIN TAHMİNLERİ "RALLİ" DİYOR!
Alman yatırım bankası Deutsche Bank, altında boğa piyasasının 2021 yılı sonuna kadar devam etmesini beklediğini açıklamıştı. Banka hazırladığı raporda, FED'in devam eden gevşek para politikasına atıfta bulunarak, 2020 yılsonu altın tahminini 1.800 dolar olarak aktarmıştı. Raporda 2021 yılına ait ons altın beklentilerine de değinen Deutsche Bank, 2021 yılsonu ons altında 2.000 dolar tahminini yatırımcılar ile paylaştı.
ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI
Covid-19 gelişmeleriyle bozulan risk algısının etkisiyle, Cuma günü güvenli liman arayışları arttı ve küresel hisse senetlerinden çıkışlar yaşanırken, altın gibi güvenli liman varlıklar değer kazandı.
Bu çerçevede 1,770 doları aşan ons Asya seansında yükselişini 1,775 doların üzerine taşıdı. Altın fiyatları geçen hafta 1,779 doların üzerini test ederek Ekim 2012'den bu yana en yüksek düzeyine çıkmıştı.
Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.48 düşüşle 40.04 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.82 düşüşle 37.75 dolara geriledi.