Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor. Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Altına yatırım yapılır mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de