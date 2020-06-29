Altın için kritik tarih 1 Temmuz! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi

GÜVENLİ LİMANA SAHTE AYARI

Yaz aylarının gelmesinin ardından düğün sezonu da açıldı. Yatırımcılar tarafından 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da bu süreçte devam etti.

Altına yatırım yapanlar, diğer yatırım araçlarına güvenenleri geride bırakırken altın fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 25'e yakın da bir artış yaşandı.