Serasında organik olarak sebze üretimine başlayan Sağdıç, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bakanlığın yeni uygulaması 'Dijital Tarım Pazarı'na da üye yapıldı. Ürettiği sebzeleri pazarlamada sıkıntı yaşamayan Sağdıç, baba ocağına geri dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kemal Sağdıç, "34 yılım Samsun'da geçti. Ailem mahallemize dönerek ev ve topraklara bir bakmamı istedi. Ben baba ocağı Köprübaşı'na geldikten sonra Samsun'a dönmedim. Buraya yerleşmeye ve toprakla uğraşmaya karar verdim. Tarım Bakanlığı'nın çiftçi hibe projesine müracaat ettim. 2018'de aldığım destekle serayı kurdum. Şimdi domates ve salata üretiyorum" diye konuştu.